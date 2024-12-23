Общественный деятель Вадим Лабас рассказал, где Россия берет УМПК, которые превращают ФАБы в крылатые бомбы

С недавних пор количество применения КАБов на фронте существенно снизилось. Многие эксперты высказывали свои мнения по поводу снижения интенсивности применения, но никто из них не озвучил истинную причину. Они и не могли этого сделать, потому что не имели полного информирования. В реалиях анализа ситуации всегда берется аксиома, что одному большому событию соответствует другое большое событие. Но это не всегда так. Иногда последствия маленького действия имеют большой результат.

В этом сообщении я расскажу вам о настоящей причине сокращения применения КАБов. Покажу эти доказательства. И подробно расскажу всю операцию, которая привела к таким результатам.

Но цель публикации не просто проинформировать, а привлечь вас к помощи. Потому что сокращение применения КАБов временное. Впрочем, у нас есть возможность снизить их количество до нуля. Ни государственные структуры, ни политики помогать в этом не хотят. Так что надежда, как всегда, только на силу украинского народа.

Как только количество КАБов выросло до угрожающего числа, одна маленькая, частная, разведывательная компания начала работу по поиску решения этой проблемы. Она провела технический анализ изделия, сделала агентурную сеть, проанализировала полученные данные и нашла несколько возможных вариантов решения этой проблемы.

Несмотря на то, что УМПК, превращающий обычную ФАБ в крылатую бомбу, относительно простое изделие с небольшим количеством блоков, у него есть несколько критических, незаменимых элементов, на которые теоретически возможно влиять. Потому что почти вся компонентная база УМПК состоит из импорта для РФ.

Впрочем, самое слабое звено КАБ это сервоприводы. Дело в том, что нагрузка на крылья УМПК идет достаточно высокая. И, если коротко, то аналогов в таком объеме в месяц найти невозможно.

Сервоприводы для КАБов российское ВПК брало и берет у тайваньского завода ТРС. И, учитывая, что Тайвань принадлежит к зоне влияния США, путь к решению проблемы казался понятным.

Уже в мае был выработан большой пакет доказательной базы всей схемы обхода санкций. Это достаточно просто, когда знаешь точки входа/выхода, имеешь немного возможностей и финансов. Этот пакет содержал полную информацию по финансовым транзакциям, банкам, китайским прокладкам и конечным заводам — производителям оружия, которые уже находились в санкционном листе. И казалось, что победа уже близка. Но это только казалось.

В общем, было несколько попыток ввести санкции на схему снабжения. Доказательный пакет передавался по официальным, не официальным и любым другим каналам. Но всегда заканчивался одинаково – недалекими отговорками почему санкции не наложены. От "это же не электроника, а автомобильные изделия", до "это очень трудный вопрос в котором задействованы большие структуры". Поэтому было ясно, что мы упираемся в какое-то таинственное лобби.

В начале сентября было решено провести небольшую информационную операцию. Мы начали распространять доказательную базу всем, кто хоть как-то мог поднять волну в кругах, задействованных в наложении санкций. В операции было несколько целей, и некоторые из них мы достигли.

Нет, санкции на схему не наложили. Но информация текла с разных сторон и стала приобретать громкость. В результате этого заводу и его лобби стало немного некомфортно (назовем это так). И они сократили поставки своей продукции в РФ, с требованием изменить схему обхода санкций и расширить количество прокладок. Конечно, мы это тоже контролируем.

Это и послужило причиной сокращения изготовления УМПК, и, как следствие, сокращения применения КАБов. Но это на время. До того как россияне выполнят условия завода и возобновят полный объем поставок.

Теперь о помощи, которую мы у вас просим. Как видите из истории, сильное лобби имеет слабое место, это информационное распространение. И если государственным структурам ни США, ни Украины до этого нет дела, то предлагаем информировать бизнес.

Бренд ТРС принадлежит тайваньской фирме RUNG CHERNG SUSPENPARTS CO.LTD. Они являются крупными поставщиками автозапчастей на все известные автозаводы. В том числе – на американский завод Ford. Итак, если у вас есть такая возможность, найдите официальные страницы этого завода в ФБ, Х, Гугл Мапс и так далее, и попросите их не сотрудничать с компанией, которая помогает российским террористам убивать нас. Если они хотят зарабатывать деньги на оружия России, вероятно, им не нужно зарабатывать на мировой автомобильной отрасли.

Источник: сообщение в Facebook Вадима Лабаса