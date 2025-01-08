Пентагон анонсував важливі рішення на засіданні "Рамштайн". Стосуватимуться оборони України до 2027 року

З моменту заснування Контактної групи, США, їхні союзники та партнери виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні

На 25-му засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG) на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня буде визначатися необхідна Україні військова підтримка до 2027 року. Засідання очолить міністр оборони США Ллойд Остін.

"На цій знаковій зустрічі міністр Остін зустрінеться з міністрами оборони й вищим військовим керівництвом з усього світу, щоб обговорити нагальні потреби України на полі бою, довгострокові оборонні потреби, а також важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів", — йдеться на сайті Пентагона.

Наголошується, що учасники засідання будуть зосереджені на забезпеченні безперервного постачання Україні ключових сил і засобів, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та бронетехніку. Також обговорюватимуться зусилля зі зміцнення оборонно-промислової бази України.

Водночас на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн" будуть визначатися оборонні спроможності України для розбудови надійних сил стримування до 2027 року. Про це заявили два високопоставлених представники Міноборони США.

Контактна група "Рамштайн" є коаліцією близько 50 країн, які регулярно зустрічаються для обговорення безпекових потреб України. В її рамках існує коаліційна лідерська група, до якої входить вісім коаліцій сил і засобів. Кожна з них представляє один з аспектів військових спроможностей України та очолюється щонайменше двома окремими країнами-членами НАТО.

"Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, які визначають потреби й цілі України у сфері військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і морської безпеки до 2027 року. Ці дорожні карти призначені для того, щоб дати можливість донорам планувати та підтримувати Україну в майбутньому", — пояснив представник Пентагона.

Варто зазначити, що 25-та зустріч Контактної групи з оборони України стане останньою для Ллойда Остіна. Проте, за словами представників Міноборони США, яким би не було рішення нового президента Штатів Дональда Трампа щодо майбутньої участі США у форматі "Рамштайн", багатосторонній характер побудови UDCG та її коаліцій допоможе зміцнити стійкість групи в майбутньому.

"Я не можу говорити про рішення наступної адміністрації щодо її ролі в UDCG, але я впевнений у відданості європейських партнерів та їхніх можливостях і досвіді. І я переконаний, що ці коаліції працюватимуть", — сказав чиновник.

Як повідомляв "Телеграф", під час чергового "Рамштайну" Ллойд Остін може оголосити про пакет допомоги Україні, який стане останнім для адміністрації Джо Байдена. Точна сума не озвучується, але вважається, що пакет буде "суттєвим". Джерела, обізнані з питанням розповіли, що пакет допомоги буде виділений із наявних запасів американської армії, щоб встигнути доставити більшу частину обіцяного обладнання до інавгурації Трампа.