Вогонь видно з будь-якої точки міста: в Енгельсі значно погіршилась ситуація після удару ЗСУ (відео)

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі

Станом на вечір 8 січня на нафтобазі у російському місті Енгельс триває пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки дронів.

Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. Astra пише, що нафтобаза почала горіти ще сильніше, там спалахнув іще один резервуар. У соціальних мережах також скаржаться на сильний запах гару.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації через пожежу в Енгельсі. Він повідомив, що під час її ліквідації загинули два надзвичайники, один спеціаліст госпіталізований.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах", — зазначили там.

З чим повʼязаний удар

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що удар Сил оборони по нафтобазі в Енгельсі повʼязаний зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України. Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У відкритому доступі є інформація, що на один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС потрібно залити понад 77 тонн палива. Тобто, один бомбардувальник може використати палива десь, як один танковий батальйон за одну атаку. Це не грубе перебільшення", — пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що знищення авіабазі в Енгельсі дійсно може зірвати плани росіян, оскільки бомбардувальники потребують великої кількості палива.

"За інформацією, яку розповсюджують російські моніторингові канали, на авіабазі в Енгельсі мало б бути кілька бомбардувальників Ту-95МС, зосереджених для ракетної атаки по території України. На жаль, підтвердити чи спростувати цю інформацію за супутниковими знімками не можна. Удар по нафтобазі в Енгельсі не про символічність, а про наші невиправдані негативні очікування. До 31 грудня було чимало розмов, що росіяни вдарять по Україні на Новий рік. Вийшло навпаки. Україна вдарила по російській стратегічній авіації. Я схильний вважати, що удар по нафтобазі в Енгельсі повʼязана зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України", — додав він.

Чим важлива база

Енгельс-2 — це основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які армія РФ застосовує для обстрілів України. Зокрема там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Авіабаза "Енгельс-2" відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення екіпажі авіабази беруть участь у війні. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, у тому числі з використанням ракет Х-101 по цивільних та інфраструктурних об’єктах.

"Енгельс" є однією з найбільших і технічно оснащених російських авіабаз. Це основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Що відомо про атаку дронів у Енгельсі

В ніч на середу, 8 січня пролунала серія вибухів в районі міста Енгельс Саратовської області Росії.

В цей час в регіоні було оголошено небезпеку через атаку безпілотниками.

Після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Є влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі, його пошкоджено.

За словами місцевих жителів, пролунало близько 20 вибухів. Після них спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Вражена нафтобаза Комбінат "Кристал" Росрезерва. Її використовують для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.