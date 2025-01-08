Вогонь видно з будь-якої точки міста: в Енгельсі значно погіршилась ситуація після удару ЗСУ (відео)
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Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі
Станом на вечір 8 січня на нафтобазі у російському місті Енгельс триває пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки дронів.
Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. Astra пише, що нафтобаза почала горіти ще сильніше, там спалахнув іще один резервуар. У соціальних мережах також скаржаться на сильний запах гару.
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації через пожежу в Енгельсі. Він повідомив, що під час її ліквідації загинули два надзвичайники, один спеціаліст госпіталізований.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.
"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах", — зазначили там.
З чим повʼязаний удар
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що удар Сил оборони по нафтобазі в Енгельсі повʼязаний зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України. Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У відкритому доступі є інформація, що на один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС потрібно залити понад 77 тонн палива. Тобто, один бомбардувальник може використати палива десь, як один танковий батальйон за одну атаку. Це не грубе перебільшення", — пояснив Киричевський.
Експерт зауважив, що знищення авіабазі в Енгельсі дійсно може зірвати плани росіян, оскільки бомбардувальники потребують великої кількості палива.
"За інформацією, яку розповсюджують російські моніторингові канали, на авіабазі в Енгельсі мало б бути кілька бомбардувальників Ту-95МС, зосереджених для ракетної атаки по території України. На жаль, підтвердити чи спростувати цю інформацію за супутниковими знімками не можна. Удар по нафтобазі в Енгельсі не про символічність, а про наші невиправдані негативні очікування. До 31 грудня було чимало розмов, що росіяни вдарять по Україні на Новий рік. Вийшло навпаки. Україна вдарила по російській стратегічній авіації. Я схильний вважати, що удар по нафтобазі в Енгельсі повʼязана зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України", — додав він.
Чим важлива база
Енгельс-2 — це основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які армія РФ застосовує для обстрілів України. Зокрема там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.
Авіабаза "Енгельс-2" відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення екіпажі авіабази беруть участь у війні. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, у тому числі з використанням ракет Х-101 по цивільних та інфраструктурних об’єктах.
"Енгельс" є однією з найбільших і технічно оснащених російських авіабаз. Це основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.
Що відомо про атаку дронів у Енгельсі
- В ніч на середу, 8 січня пролунала серія вибухів в районі міста Енгельс Саратовської області Росії.
- В цей час в регіоні було оголошено небезпеку через атаку безпілотниками.
- Після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Є влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі, його пошкоджено.
- За словами місцевих жителів, пролунало близько 20 вибухів. Після них спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.
- Вражена нафтобаза Комбінат "Кристал" Росрезерва. Її використовують для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2.
Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.