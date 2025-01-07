Тисячі людей живуть під постійними обстрілами. Як виглядає прифронтовий Покровськ (відео)

Відстань від лінії фронту до міста складає близько 3 кілометрів

У місті Покровськ Донецької області, який намагаються оточити росіяни, залишаються 7300 жителів. Ворог регулярно обстрілює населений пункт КАБами, артилерією та полює на цивільних FPV-дронами.

Про це в етері "Суспільного" повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він наголосив, що безпекова ситуація у місті погіршується.

Голова МВА розповів, що після відключення газопостачання у місті 12 грудня, а потім і електропостачання, за тиждень евакуювалися майже 3 тисячі осіб. За його словами, зараз темпи евакуації трохи знизилась — за добу виїжджають від 5 до 10 людей.

Добряк розповів, що через атаки російських дронів у місті біло пошкоджено багато комунальної техніки. Така тенденція спостерігається протягом семи тижнів.

"Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить, куди він летить і кого вражає. До речі, наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона — їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15%, куди ще не долітають, але це питання часу", — зазначив голова МВА.

Добряк також розповів, що у місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Комунальники вивозять сміття, а також працює ритуальна служба.

Відстань від лінії фронту до Покровська

За його словами, у деяких районах міста комунальники за можливості консервують будівлі, проте здебільшого комунальники працюють у Родинському й деяких населених пунктах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити.

Голова МВА також розповів, що шахти у місті вже не працюють. Крім того, він наголосив, що у Покровську немає таких постійних випадків мародерства.

"Немає таких випадків постійних, може подекуди є, але все ж таки працюють Нацполіція та інші структури попри безпекову складову. Тому якщо ці випадки є, то їх присікають", — підкреслив Добряк.

Варто зазначити що Покровської громади входять два міста — Покровськ та Родинське, а також 39 сіл та селищ. До початку повномасштабного вторгнення тут проживала 61 тисяча людей.

Покровська громада на мапі

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його привид.