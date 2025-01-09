Бывший советник министра обороны Алексей Копытько отреагировал на обстрел Запорожья

Российские террористы сознательно убили и ранили десятки гражданских в Запорожье.

Это очередная демонстрация их тактики. Просто сравните.

Неизвестные дроны наносят удар по нефтебазе в районе Энгельса. Около 660 км по прямой. Под ударом – объект, обеспечивающий топливом российскую дальнюю авиацию, которая обстреливает ракетами украинские города. Хирургически точное поражение. Абсолютно законная цель, поэтому даже в России – полное понимание.

Конечный ущерб на данный момент неизвестен. На объекте 56 ёмкостей с топливом, подтверждено, что поражены 3 из них. Ещё 7 ёмкостей на самом аэродроме. Т.е., формально ущерб не драматичный. Но это лишь один удар. И ёмкости просто так никуда не перенесёшь, в землю быстро не закопаешь. Даже при кратном усилении ПВО (которое откуда-то надо переместить) сохраняется риск уничтожения объекта, он по факту обречён.

Ударный потенциал украинских дронов и ракет увеличивается. Самое ценное в РФ – углеводороды и сопутствующая инфраструктура – под угрозой.

Тем временем РФ атакует самое ценное, что есть в Украине – людей. Это не "ответ" за Энгельс. Это людоедская практика, которая применяется с первых дней полномасштабного вторжения, чтобы сломать волю к сопротивлению.

Уверен, что атака на Запорожье привязана не к Энгельсу, а приурочена к последнему "Рамштайну". Так было практически всегда.

Рецепт борьбы давно и всем известен: вынос российских аэродромов (чтобы резко уменьшить эффективность КАБов) и наращивание ПВО/ПРО. У партнёров есть средства, которые позволят эту задачу решить очень быстро.

Если вместо этого начнутся призывы "остановить гибель людей" за счёт уступок Украины – это грубая игра в интересах Москвы.

Источник: пост Копытько в Facebook.