Науковиця та доктор фізико-математичних наук Катерина Терленцька про заяву Трампа про ураган Доріан в Алабамі

Сьогодні про науку і про Трампа. Спочатку ДУЖЕ смішно, а потім ДУЖЕ сумно…

Маркергейт із продовженням

Дія 1. (тут смішно) 1 вересня 2019 року, коли ураган Доріан підходив до США, Трамп вирішив попередити людей. У Twitter він героїчно написав, що небезпека чекає Флориду, Південну Кароліну, Північну Кароліну, Джорджію та… Алабаму. Проблема була лише в тому, що Алабамі тоді взагалі нічого не загрожувало. Але хто ж стане перевіряти дрібниці?

Жителі Алабами, звичайно! Вони масово почали телефонувати в місцеву метеослужбу з запитанням: "Це точно?!" На що синоптики ввічливо відповіли: "Алло, ні! Алабама поза грою!"

Замість того, щоб спокійно визнати це Трамп вирішив діяти. Через кілька днів він показав журналістам карту з прогнозом урагану, на якій хтось домалював дугу — так, щоб Алабама опинилась у зоні урагану.

Навіть знайшовся співробітник NOAA, Ніл Джейкобс який вийшов із заявою, мовляв, "ну теоретично якісь вітри могли б там бути". Наукова спільнота цю ідею не оцінила, а всередині агентства почалося розслідування: хто змусив учених прикривати прогнози маркером? Бо за підробку офіційних прогнозів погоди в США передбачений штраф або до 90 днів арешту. У червні 2020 року внутрішнє розслідування встановило, що Ніл Джейкобс порушив етичний кодекс NOAA, підтримавши заяву Трампа.

Дія 2. (тут вже сумно). Зараз в NOAA масові звільнення — 800 співробітників вже втратили роботу, і це тільки початок.

Під удар потрапили майже всі відділи агентства: фахівці з погоди, дослідники ураганів, океанологи, фахівці із дослідження хвиль цунамі, експерти з біорізноманіття, дослідники клімату, інженери та програмісти.

А знаєте, хто очолив NOAA? Я думаю, ви вже здогадалися — герой Маркергейту Ніл Джейкобс.

Чекаємо, коли методологія чорного маркера стане основним інструментом прогнозування ураганів, цунамі та кліматичних змін.

А ми тут з вами з плагіатом боремося…

UPD: остання фраза жодним чином не є виправданням плагіату, а слугує для демонстрації різниці між нашими цінностями та їхніми в контексті останніх драматичних політичних подій.

Джерело: пост Терлецької у Facebook.