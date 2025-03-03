Ученая и доктор физико-математических наук Екатерина Терленцкая о заявлении Трампа об урагане Дориан в Алабаме

Сегодня о науке и о Трампе. Сначала ОЧЕНЬ смешно, а потом ОЧЕНЬ грустно…

Маркергейт с продолжением

Действие 1. (здесь смешно) 1 сентября 2019 года, когда ураган Дориан подходил к США, Трамп решил предупредить людей. В Twitter он героически написал, что опасность ждет Флориду, Южную Каролину, Северную Каролину, Джорджию и… Алабаму. Проблема была лишь в том, что Алабаме тогда вообще ничего не угрожало. Но кто станет проверять мелочи?

Жители Алабамы, конечно! Они массово начали звонить по телефону в местную метеослужбу с вопросом: "Это точно?!" На что синоптики вежливо ответили: "Алло, нет! Алабама вне игры!"

Вместо того чтобы спокойно признать это Трамп решил действовать. Через несколько дней он показал журналистам карту с прогнозом урагана, на которой кто-то дорисовал дугу – так, чтобы Алабама оказалась в зоне урагана.

Даже нашелся сотрудник NOAA, вышедший с заявлением Нил Джейкобс, мол, "ну теоретически какие-то ветры могли бы там быть". Научное сообщество эту идею не оценило, а внутри агентства началось расследование: кто заставил учёных прикрывать прогнозы маркером? Ибо за подделку официальных прогнозов погоды в США предусмотрен штраф или до 90 дней ареста. В июне 2020 года внутреннее расследование установило, что Нил Джейкобс нарушил этический кодекс NOAA, поддержав заявление Трампа.

Действие 2. (здесь уже грустно). Сейчас в NOAA массовые увольнения – 800 сотрудников уже потеряли работу, и это только начало.

Под удар попали почти все отделы агентства: специалисты по погоде, исследователи ураганов, океанологи, специалисты по исследованию волн цунами, эксперты по биоразнообразию, исследователи климата, инженеры и программисты.

А знаете кто возглавил NOAA? Я думаю, вы уже догадались – герой Маркергейта Нил Джейкобс.

Ждем, когда методология черного маркера станет основным инструментом прогнозирования ураганов, цунами и климатических изменений.

А мы здесь с вами с плагиатом боремся…

UPD: последняя фраза не является оправданием плагиата, а служит для демонстрации разницы между нашими ценностями и их в контексте последних драматических политических событий.

Источник: пост Терлецкой в Facebook.