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Трамп може покарати ЄС за підтримку України: аналітик пояснив, як саме

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Дональд Трамп Новина оновлена 03 березня 2025, 08:52
Дональд Трамп. Фото afp.com

Трамп хоче дотиснути всіх для припинення вогню

Президент США Дональд Трамп може вдатись до погроз санкціями Європі через підтримку України. Щобільше, такі дії можуть бути наслідком домовленостей з Кремлем.

Так вважає співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко. У рамках проєкту "Мосейчук Podcast" він зазначив, що візит президента Зеленського до Вашингтона став несподіванкою для Росії.

"Росія в шоці від того, що Зеленський зірвався до Вашингтона. За планом, Трамп мав її підписати (угоду про мінерали — Ред.) і дотиснути на припинення вогню. Це його зобов'язання в рамках партнерства з Путіним", — заявив експерт.

Аналітик переконаний, що Трамп отримав певні сигнали з Кремля і тепер намагатиметься переконати українського президента підписати угоду та погодитися на припинення вогню.

"Зараз Трамп буде всіма правдами і неправдами намагатися заманити Зеленського і таки продовжити і підписати цю угоду і змусити його погодитися на припинення вогню. Тому що це його обов'язок у рамках загального плану", — пояснює Оленченко.

За словами фахівця, американський президент може тиснути на європейських партнерів України через запровадження санкцій.

"Трамп кричатиме про те, щоб не сміли допомагати Україні. А якщо хтось допомагатиме — "я вас санкціями заб’ю"'. Вони намагатимуться змусити Європу визнати статус-кво, який вирішено на "Ялті-2" Трампом і Путіним. Мовляв, погодьтеся, що половина Європи знову буде під Московією. А якщо ні — Путін вас закидає ядерною зброєю, а ми накладемо санкції", — зауважив аналітик.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Орбан захотів переговорів ЄС та Росії. Проросійський політик відправив вимогу до Євроради.

Теги:
#Україна #Європа #Санкції #Дональд Трамп