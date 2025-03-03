Уже зовсім скоро? Зустріч Трампа з Путіним може відбутися швидше, — CNN

Трамп готується до зустрічі з Путіним

Зустріч Трампа з Путіним готується в прискореному темпі. Паралельно з цим ведеться підготовка до другого раунду переговорів, які розпочалися минулого місяця в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє CNN. Згідно з матеріалом, суперечка між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті стала поворотним моментом. Москва з радістю відреагувала на цей конфлікт і тепер очікує пришвидшення американсько-російських переговорів найближчими тижнями.

Офіційних оголошень про початок перемовин ще немає, за лаштунками вже тривають розмови про зустріч двох президентів. У Кремлі зросли сподівання, що через погіршення відносин між Зеленським і командою Трампа питання завершення війни в Україні відійде на другий план, поступившись місцем потенційно прибутковим економічним угодам між США та Росією.

Перший раунд переговорів відбувся минулого місяця в Саудівській Аравії між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляє CNN, зараз готується другий раунд, який може відбутися незабаром також у регіоні Перської затоки.

Представник Кремля з економічних питань Кирило Дмитрієв заявив CNN, що співпраця зі США може включати "певні енергетичні угоди", хоча конкретних деталей не розкрив. Окремо Financial Times повідомляє про спроби залучити американських інвесторів до відновлення газопроводу "Північний потік-2", який Німеччина зупинила на початку російського вторгнення в Україну.

Дмитрієв закликав адміністрацію Трампа та Росію зосередитися на інвестиціях, економічному зростанні, розвитку штучного інтелекту та спільних наукових проєктах. Він навіть опублікував у соціальній мережі X комп'ютерну графіку із зображенням спільної американсько-російсько-саудівської місії на Марс на борту ракети Space X.

Росія, яка володіє четвертими у світі за обсягом запасами рідкісноземельних елементів, пропонує значні економічні вигоди. "Ділова хватка Трампа руйнує наративи Байдена. Спроба перемогти Росію провалилася", – написав Дмитрієв у мережі X.

Проте події, що розгортаються після інавгурації Трампа, вказують не лише на економічний інтерес, а й на фундаментальне перезавантаження відносин між США та Росією. Такий різкий поворот Вашингтона до Москви ризикує відштовхнути західних союзників та ізолювати Європу.

Навіть у Кремлі відзначають швидкість змін у зовнішній політиці США. "Нова адміністрація швидко змінює всі конфігурації зовнішньої політики. Це багато в чому збігається з нашим баченням", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російському державному телебаченню.

Паралельно з дипломатичними зрушеннями відбуваються зміни й у сфері безпеки. За інформацією CNN, США призупинили операції та планування наступальних кібероперацій проти Росії. Високопоставлений американський чиновник назвав це "серйозним ударом", оскільки для планування таких операцій потрібен час і дослідження.

Раніше також "Телеграф" писав, що Стівен Кінг бурхливо відреагував на заяви Трампа про Україну. Письменник підтримує Україну у війні з Росією.