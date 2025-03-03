Хто інвестуватиме в країну, на яку через рік-два можуть знову напасти?

З урахуванням того, що простими словами ніхто не пояснює суть діалогу про перемир'я, спробую я.

Трамп формує угоду в наступній логіці.

1. Ми підписуємо перемир'я.

2. Для підтримки перемирʼя з РФ знімають санкції і США починають з РФ розвивати якісь проєкти.

3. В процесі такого перемирʼя (ми не отримуємо зброї, нам зменшують армію, і в повинні узгодити територіальні поступки РФ, тобто погодитись на окуповані території), ми повинні підписати якийсь документ, який забезпечить стабільність.

Тепер я вам розповім про ризики.

Трамп давить на підписання цієї угоди, бо це дозволить зняти санкції з РФ, доки в них не впала економіка.

Якщо з РФ знімуть санкції (а багато ритейлерів до цього готуються вже), як ви вважаєте, на що вона одразу почне витрачати гроші? На підтримку бізнесу і населення?

Хахаха.

Буде як в анекдоті.

- Папа, це означає що ти будеш менше пити?

- Ні, це означає, що ви будете менше їсти.

Після чого накопивши жирок, через рік РФ може використати якийсь конфлікт на лінії зіткнення для нового вторгнення. І Трамп, як ви розумієте, ніякі санкції на них вже не накладе. Тобто після цього ми будемо воювати з РФ, на які будуть накладені максимум європейські санкції. Допомоги від США вже не буде.

Поки ми тримаємося за рахунок дронів. Але РФ вже запланувала розвиток своїх Сил Безпілотних Систем в якому буде 270 тис. особового складу. Якщо вони це реалізують — зможуть нівелювати нашу перевагу в дронах. Ми будемо беззахисні.

Це виглядає як план РФ з "дотискання" України. Нагадаю вам, Трамп, не дивлячись на пиз@ьож, що при ньому б Путін не напав, під час президентства максимально ігнорував підготовчі дії РФ для вторгнення в Україну. Розгортання нових бригад неподалік від кордону України, формування штабів, які за це були відповідальні, стратегічні навчання "Кавказ — 2020", які тоді вже всі називали відпрацюванням вторгнення в Україну.

Трамп знав, що РФ готується воювати з нами. І свідомо це ігнорував, стараючись зняти санкції з РФ. Якщо ви вважаєте що розвідка США тупіша за українській "Інформнапалм", який це вказував роками, то ніт, повірте, з розвідкою в США все гуд, все вони знали і доповідали.

Але Джавеліни?

Так, невелику кількість дали, а потім чомусь не передали постріли до них, яких би вистачило хоча б на навчання. Тому на початку війни наші війська не вміли користуватись джавелінами. Якщо це показник нашої підтримки Трампом — то я не знаю що казати.

Якщо ми не будемо мати гарантій, всі будуть розуміти що Україна — це халіф на час. Хто буде інвестувати в країну, на яку через рік-два нападуть, бо Північна Корея продовжує розвивати свій ВПК під РФ, саме виробництво зброї в РФ вже розігнане (грошей його підтримувати не вистачає), а Європа не встигне нас запакувати, бо їм теж треба готуватись.

Це означає ніякого розвитку цивільного бізнесу, ми не зможемо відпустити частину армії додому, бо повинні будемо чекати на наступне вторгнення.

Санкції зняти складно. Зараз санкції починають працювати, гроші закінчуються (нагадаю, щоб протриматись на кінець 2024 року РФ продала з фонду національного добробуту 171.2 тонни золота, що складає 48% всього золота там. Щоб вкинути ці гроші в дефіцит бюджету та підтримку війни). Зараз санкції накладені ще на рік, Трамп не може їх зняти без демократів.

Логіка зрозуміла. Хочеш зняти санкції та налагодити економіку РФ — дай гарантії, що РФ, після того як отримає гроші на підтримку військового виробництва та накопичення бюджетних грошей, не використає це для нового вторгнення.

Але ніт, Трамп стоїть на позиції, що ми просто повинні бути згодними на таку бомбу відкладеної дії, а він буде миротворцем, ну а потім "Україна сама була винна, що РФ знов напала".

Що дратує — за підтримку цього плану виступають громадяни України, які не в армії. Типу Зеля це повинен підписати, бо в нас так зараз складно на фронті.

Так, дуже складно.

Але чому це пишуть цивільні, а не бійці? Вам там дуже тяжко? Ви і до ТЦК не дійшли, і зараз виступаєте за план, на який в майбутньому в нас не буде протидії? Дякую, патріоти!

Тепер субʼєктивно про перемовини.

Ми якусь угоду підпишемо, звісно, але зараз йде торг. Темпи руху російської армії падають. Економіка падає. Ми торгуємось. І якщо ви думаєте, що позиція, яку Зеля виносить, — то його особиста позиція, ну тому що от ви на кухні з жінкою обговорили це ось так, і думаєте, що і в ОП саме так обговорення відбувається, то ви помиляєтесь. Такі позиції консолідуються в діалозі з союзниками та їх партнерами. Бо це командна гра. Нас та Європи.

І до чогось вони в процесі домовляться, але бути згодним на казна-що "тільки б перестати стріляти та зійтись посередині", — десь я щось таке чув.

І з цією @уйньою я не був згоден ще давно. Це я вам як організатор першого "Руху Опору Капітуляції" кажу.

Якщо ж ви вірите, що РФ, після того як з неї знімуть санкції, не нападе, тому що так сказав Трамп, то я б дуже хотів почути ваші аргументи, чому саме так буде.

Ще раз. Трамп зараз втілює план РФ. Ми повинні собі виторгувати кращі умови. Це і дозволить нам залучити інвестиції, відбудувати Україну і нарешті трохи пожити.

UPD. Що окремо крінжує, так це що одні й ті самі люди, що в мене на сторінці, писали про те, що для того щоб на нас не напали, просто треба було бути в НАТО (так, в якому нас не чекали і блокували наш вступ, але сові-стратегу по@ер на тактику), тепер пишуть про те, що Зеленський повинен підписувати перемир'я без гарантій безпеки. Ох, вже ці любителі простих рішень, з алергією на логіку…

UPD 2. Для тих хто виє про те, що ми впадемо без американської зброї, нагадайте, який був останній пакет і коли? А так, ми зараз торгуємось, маючи як важіль впливу старлінки та розвіддані?

Ну так треба спригувати зі старлінків — мікротікі та вай-фай мости, лтє- модеми і інші засоби ніхто не скасовував.

Без розвідданих теж обійдемося, супутники є й у Європи. А закупівлю зброї Європою, тих же самих патріотів і хімарсів ніхто не скасовував, це джаст бізнес, Європа нам це може купувати, ніхто не зрозуміє, якщо Трамп почне блокувати мільярдні контракти, які дають прибуток США, при скороченні оборонного бюджету.

Тобто якщо розібратися, то більше психологічний тиск присутній, після дуже складного та тривалого наступу РФ. Але він закінчується. Скоро буде час трохи зібрати раму, але треба протриматись.

Джерело — Facebook Serg Marco.