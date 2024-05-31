У червні деякі пенсіонери отримають збільшені виплати та доплату за 2 місяці: хто саме

Звертатись у Пенсійний фонд не потрібно

З 1 червня пенсіонери, що працюють і набули 24 місячного стажу після останнього призначення перерахунку виплати, отримають підвищене нарахування.

Перерахунок здійсниться автоматично і звертатись попередньо в Пенсійний фонд не потрібно. Про це повідомили на сайті фонду.

"З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії", — мовиться у повідомленні.

Окрім того, право на проведення перерахунку також визначає страховий стаж, який було набуто на 1 березня, включно січень-лютий 2024 року.

Зазначається, що перерахунок, який відбувся у травні, було проведено у цей час через те, що Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли саме у травні.

"Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці", — резюмували у ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів в Україні їх виплати більше не підлягатимуть індексації.