Працювали, а роки стажу не зарахувались? Чому пенсія може бути меншою

Від кількості стажу залежить сума та час, коли особа зможе вийти на відпочинок

Кожен українець може самостійно контролювати кількість набутого стажу під час праці. Однак якщо є якісь нечіткі дані або деяка інформація відсутня, то через це пенсія може бути меншою.

Аби дізнатись кількість стажу, особі треба звернутись до Пенсійного фонду України або зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Про це мовиться у фонді.

"У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування", — йдеться на сторінці.

Якщо у документації треба щось змінити, то заявник може зробити це за допомогою звернення у ПФУ. Заява в такому випадку розглядається за умови підтверджувальної документації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів в Україні доплатять у червні 1000 гривень.