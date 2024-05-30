Пенсія більше не зростатиме: у кого з українців виплати не підлягають індексації

Є три категорії людей

В Україні провели весняну індексацію, однак виплати виросли не у всіх. Є деякі літні особи, пенсія яких заморозилась і більше не підлягає змінам.

Є три категорії пенсіонерів, виплати яких більше не збільшуватимуться. Про них повідомило видання 24 Канал.

В результаті, відповідно до закону, пенсіонери не можуть претендувати на індексацію виплат, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, оскільки виплата пенсій вже відбулася з огляду на недавні економічними змінами.

Водночас сюди входять пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Держава вже збільшила доплату до мінімальної виплати. А також таке правило поширюється на осіб, що мають високі пенсії.

Проте, такі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку після досягнення ними 70-річного віку. Такі додаткові виплати автоматично розраховуються в тому місяці, в якому людина досягла певного віку. Розмір цієї допомоги з часом збільшується і коливається в межах 300-570 гривень, залежно від віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримає підвищену виплату у червні.