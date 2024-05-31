В июне некоторые пенсионеры получат увеличенные выплаты и доплату за 2 месяца: кто именно

Обращаться в Пенсионный фонд не нужно

С 1 июня пенсионеры, работающие и приобретшие 24 месячного стажа после последнего назначения перерасчета выплаты, получат повышенное начисление.

Перерасчет производится автоматически и обращаться предварительно в Пенсионный фонд не требуется. Об этом сообщили на сайте фонда.

"С 1 апреля 2024 года пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года, произведен автоматический перерасчет пенсии", — говорится в сообщении.

Кроме того, право на проведение перерасчета также определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта, включая январь-февраль 2024 года.

Отмечается, что состоявшийся в мае пересчет был проведен в настоящее время из-за того, что Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили именно в мае.

"Уже в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца", — резюмировали в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из пенсионеров в Украине их выплаты больше не будут подлежать индексации.