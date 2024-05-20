Пенсіонери зможуть отримувати більше, але треба змінити вид виплати: за яких умов

У деяких випадках зміниться лише назва нарахування

Українські пенсіонери можуть збільшити розмір своїх виплат за допомогою надбавок або переходу на інший вид нарахування. Це стосуватиметься тих літніх осіб, які мають право одразу на 2 види пенсії.

Як нагадали у Пенсійному фонді України, спираючись на закон ""Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сенс переходу з одного виду виплати на інший є тоді, коли перша є нижчою за іншу. Одна з трьох видів пенсії має призначатись за вибором літної особи.

Згідно з даними, українцям, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, виплата не здійснюється. Особа може отримувати й пенсію, і зарплату, якщо їй призначають пенсію за віком після виходу на відпочинок.

Переведення видів пенсії здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів на момент зміни, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду.

Варто зауважити, що у разі, якщо літня особа після призначення пенсії за вислугу років не працювала, то розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи. В цьому випадку зміниться лише її назва.

Однак якщо пенсіонер після призначення пенсії працював, то при переведенні його на пенсію за віком, за його бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років. В результаті особа отримає збільшений коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Як перейти на інший вид пенсії

Для переходу з одного на інший вид пенсії слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою. Зробити це можна:

особисто у відділенні Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2024 року деякі пенсіонери в Україні отримають підвищені пенсії.