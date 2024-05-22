Запланували на липень, а провели вже: тисячам пенсіонерів збільшили виплати

У минулих роках така процедура була пізніше

Виплати для деяких літніх осіб в Україні, індексація яких мала бути 1 липня, відбулась вже. Розмір пенсії змінився для 3 категорій пенсіонерів, які займали певні посади.

Як повідомив омбудсман Лубінець Дмитро, перерахунок виплат у 2024 році відбувся для 22 400 науковцям, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування раніше, аніж у попередніх роках.

"В постанові Уряду №185 врахована моя рекомендація, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо визначення єдиної дати проведення індексації пенсій для усіх категорій пенсіонерів, незалежно від виду одержуваної ними пенсії", — пояснив Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсії у 4 категоріях осіб в Україні більше не проіндексуються. Уряд заздалегідь заморозив ці виплати, попри те, що розмір пенсії для таких осіб прив'язаний до суми прожиткового мінімуму.