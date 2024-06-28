На горизонті - 54 гривні за долар: коли курс в Україні сягне такої позначки

Експерти погіршили прогноз

До кінця поточного року в Україні курс долара виросте до 41 гривень, а протягом 2029 року показник становитиме 54,1 гривні.

Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.

Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;

2025 рік — 45,8 грн/дол;

2026 рік — 48,6 грн/дол;

2027 рік — 50,4 грн/дол;

2028 рік — 52,1 грн/дол;

2029 рік — 54,1 грн/дол.

Курс долара в Україні станом на 28 червня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 28 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,71 (купівля) та 40,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,53 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись курс долара в Україні у липні 2024 року. Експерт наголошує на тому, що все залежить від золото-валютних резервів Національного банку.