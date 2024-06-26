Менше 40 очікувати не варто? Експерти пояснили, який буде курс долара до кінця року

Помірного здешевшання гривні не уникнути

Гривня продовжуватиме помірно дешевшати, тому і курс долара триматиметься за межами 40 гривень. Принаймні на кінець поточного року можна очікувати понад 40 гривень.

Серед чинників, які на це впливають, також проблеми з робочою силою в Україні. Про це "Телеграф" розповіли експертами, детальніше читайте у матеріалі "Що буде з доларом і чому кредитори "трохи зажерлися": економічні експерти зробили прогноз для України"

Помірної девальвації гривні не уникнути, але думка експертів щодо курсу долара — одностайна. "Близько 40 гривень, і на кінець року — трошечки вище 40 гривень за долар", — резюмувала заступниця директора Центру економічної стратегії і модераторка закладу Марія Репко.

Але до цього додаються й інші внутрішні чинники, які можуть реалізуватися найближчим часом: підвищення податків або економічне бронювання. І все це на тлі суттєвого погіршення інших чинників. Серед яких на друге місце експерти поставили проблеми з робочою силою в країні.

Проте НБУ, який наважився на помірну девальвацію гривні, нікого не лякає своєю непередбачуваністю. "Рухи НБУ не будуть різкими — ні для гравців ринку, ні для клієнтів бізнесу", — заспокоює Ваврищук.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом цього робочого тижня курс долара в банках перебуватиме в межах 39,95-41,45 гривні, а в обмінниках коливатиметься в коридорі 40,10-41,35 гривні. Національний банк України продовжить виходити на ринок з інтервенціями, але обсяги впливань, якими він підтримує гривню, знизяться.