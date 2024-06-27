"як 35 гривень, так і 45 гривень": прогноз щодо курсу долара в Україні у липні

Курс гривні формується із золото-валютних резервів

Після довгих курсових коливань протягом червня, долар в Україні поки зупинив своє дорожчання на ринку. У липні експерт прогнозує таку саму ситуацію і наголошує, що валюта може як сильно впасти в ціні, так і зрости.

Золото-валютні резерви Національного банку України є першим важливим чинником, від якого залежить курс гривні. Про це повідомив Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 Каналу.

"У принципі, Національний банк може встановити курс на рівні як 35 гривень, так і 45 гривень", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 27 червня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 27 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,43 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,77 (купівля) та 40,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,51 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара в Україні до кінця року зафіксуватись на рівні близько 40 гривень. Експерти поділились прогноз і розповіли про головні фактори впливу на валюту.