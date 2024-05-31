Прогноз курсу погіршився: чи коштуватиме долар по 42 вже до кінця року

Девальвація гривні має принести позитивні зміни

До кінця поточного року в Україні курс долара може сягнути 42 гривень, хоча раніше експерти прогнозували 39 гривень. Вони змінили свою думку через нові підходи Національного банку до управління валютним курсом.

Про це мовиться у травневому огляді інвестиційної компанії Dragon Capital. Повільне знецінювання гривні не несе ризиків для макрофінансової стабільності.

"Ми очікуємо, що гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, і офіційний курс досягне 42 грн/дол. до кінця року. Ми переглянули прогноз за очікуваними раніше 39 грн/дол. у зв'язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року", – зазначили аналітики.

Спочатку НБУ допустив невеликі коливання курсу гривні після переходу на гнучкий режим у 2023 році. Однак на початку 2024 році він змінив тактику, дозволивши гривні слабшати під час різких стрибків дефіциту іноземної валюти, але при цьому стримав курс скорочення дефіциту.

"З огляду на уповільнення інфляції та стабільні інфляційні очікування, помірна девальвація не несе ризиків для макрофінансової стабільності", – упевнені аналітики.

За їх думкою, контрольоване ослаблення гривні допоможе зменшити потребу від внутрішніх позик коштом збільшення міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті та скоротити втрату резервів в результаті першої валютної лібералізації.

Курс долара в Україні станом на 31 травня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 31 травня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 41,0 (купівля) та 41,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,50 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року. Експерт пояснив, як надання чи затримка американської допомоги може вплинути на показники.