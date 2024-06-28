На горизонте — 54 гривны за доллар: когда курс в Украине достигнет такой отметки

Эксперты ухудшили прогноз

До конца текущего года в Украине курс доллара вырастет до 41 гривны, а в течение 2029 года показатель составит 54,1 гривны.

Как сообщили в отчете МВФ World Economic Outlook, с 2025 года курс американской валюты будет постепенно расти. В 2027 году он пересечет отметку в 50 гривен.

Среднегодовой курс гривны к доллару, согласно отчету, составит:

2024 год — 41,0 грн/долл;

2025 год — 45,8 грн/долл;

2026 год — 48,6 грн/долл;

2027 год — 50,4 грн/долл;

2028 год — 52,1 грн/долл;

2029 год — 54,1 грн/долл.

Курс доллара в Украине по состоянию на 28 июня

По данным портала "Минфин", в пятницу, 28 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,71 (покупка) и 40,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,53 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может измениться курс доллара в Украине в июле 2024 года. Эксперт отмечает, что все зависит от золото-валютных резервов Национального банка.