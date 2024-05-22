Про 50 за долар поки говорити зарано: яким буде курс в Україні протягом 2024 року

Експерт поки не дає точних прогнозів через воєнні дії

Протягом цього року Національний банк України буде підвищувати курс долара, аби він коливався в коридорі 40-41 гривні. Однак 50 гривень за американську валюту поки чекати не варто.

Як розповів в інтерв'ю для OBOZ.UA фінансовий експерт Сергій Фурса, що у найближчому майбутньому не очікується різкого здорожчання долара. Він також прокоментував прогноз Міжнародного валютного фонду, що, своєю чергою, очікує у 2027 році вартість баксу сягне 50,7 гривні.

"Найближчим часом курс 50 не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому казати про будь-які цифри до 2027 року – це смішно", – розповів фахівець.

Він також додав, що НБУ повністю контролює ситуацію на ринку, намагається привчити людей не створювати паніку, коли курс коливається в межах 10-20 копійок, а також поступово наближаючи курс до 40-41 гривні.

Курс долара в Україні станом на 22 травня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 22 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,92 (продаж). Готівковий курс — 39,85 (купівля) та 39,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,55 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні до 2029 року може здорожчати до 54 гривні.