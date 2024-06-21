Під час війни курс менший, аніж прогнозувався: чи підскочить він до 42 гривні до кінця року

Експерт дав прогноз

До кінця поточного року курс американської валюти помітно здорожчає і наблизиться до 42 гривень, але цю позначку він не має перетнути. Прогноз погіршився через деякі причини, наприклад негативні настрої населення щодо підвищення тарифів на світло та сезонне зменшення експорту сільгосппродукції.

Керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко розповів у етері "Суспільне. Студія", що теперішній курс долара навіть менший, аніж він міг бути під час повномасштабної війни. Серед чинників він виділив збільшення імпорту та посилення мобілізації.

Крім того, на здорожчання американської валюти також впливають:

негативні очікування українців щодо енергетичної ситуації та зростання тарифу на світло;

сезонне зменшення експорту сільгосппродукції.

Водночас як наголошує експерт, є ще один фактор, що впливає на ціноутворення, а саме президентські вибори в США наприкінці року. Від цього залежить обсяг надання військової допомоги для України й надходження валюти.

"Але до кінця 2024 року долар не має перетнути позначку в 42 грн", — резюмував Потапенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде рости курс долара в Україні протягом цього тижня.