"Нацбанк досяг запланованих показників": чого очікувати від курсу долара цього тижня

Є один чинник, який вплине на готівку

Стабільна ситуація, яка зафіксувала на валютному ринку, триматиметься і протягом 1-7 липня. Однак Національний банк України до кінця цього місяця буде поступово підіймати офіційний курс долара до 41 гривні.

Наразі регулятор підвищив курс гривні до долара, як і було заплановано. Тому у цей період не очікується змін, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"Матимемо літню стабільність, але ненадовго. На наступному тижні коливань курсу не очікується, однак до кінця липня Нацбанк, вважаю, поступово підніме офіційний курс ближче до 41 гривні за долар, що, очевидно, вплине і на готівковий ринок, знову доларова готівка коштуватиме понад 41 грн за один долар", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 1 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 1 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,85 (продаж). Готівковий курс — 40,75 (купівля) та 40,83 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,45 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, за думкою експерта, курс долара в Україні у липні може бути як 35 гривень, так і 45 гривень. Усе залежить від обсягів золото-валютних резервів Нацбанку.