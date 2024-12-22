Цифрова ВЛК стала ближче: Рада ухвалила важливий закон

Проходження медкомісії стане простіше

В Україні зробили ще один крок до запровадження так званої "цифрової ВЛК" (військово-лікарської комісії). 18 грудня Верховна Рада ухвалила загалом закон №12066, який дозволяє автоматично вносити інформацію про медогляди до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Про це пише sud.ua. Зазначається, що після набрання чинності документом послабить норму про заборону передачі медичних даних про пацієнтів, завдяки чому їх зможуть внести до реєстру.

"Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку", — йдеться у повідомленні. у порівняльному документі.

Крім того, у Законі про Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів пропишуть, що МОЗ буде зобов’язане передавати інформацію про результати медичних оглядів до системи "Оберіг".

Про запровадження "електронної ВЛК" раніше говорила заступник голови Міноборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Вона зазначала, що після проходження військовозобов’язаних щорічного скринінгу у своєму медичному закладі, результати закріплюватимуться підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в Електронній системі охорони здоров’я та на їх підставі фіксуватимуться рекомендації щодо придатності.

"Людині достатньо буде лише візиту до громадянської медустанови. Зробити це можна буде за місцем знаходження. А далі жодної біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами відбуватиметься за лічені хвилини", — говорила вона.

Як повідомлялося раніше, у додатку "Резерв+" з’явилася функція повторного уточнення даних у ТЦК.