Фіцо пояснив, чому приїздив кланятися Путіну: знову звинуватив Зеленського

Фіцо відкрито збрехав, що нібито попередив європейських лідерів про свої плани поїхати кланятися Путіну

Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зробив публічну заяву після того, як приїхав на уклін до глави РФ Володимира Путіна у Москву. За словами Фіцо, у його візиті до Кремля винуваті нібито президент України Володимир Зеленський та небажання України продовжувати транзит російського газу до Європи.

Про це Фіцо написав у своєму Facebook. Фіцо відкрито збрехав, що нібито попередив європейських лідерів про свої плани поїхати кланятися Путіну.

"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині", – заявив він.

При цьому, за словами Фіцо, Путін нібито підтвердив готовність постачати газ до Європи попри те, що з 1 січня 2025 року це буде неможливо робити. Як Путін збирається реалізувати свою обіцянку, Фіцо не сказав. Зате розповів, про що ще він говорив з хазяїном Кремля.

"У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни та про взаємні відносини між Словаччиною та РФ", – додав путінський друг.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Роберт Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, зробивши низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.

Нещодавно Фіцо взагалі скотився до рівня російської пропаганди у спробах всіляко очорнити Зеленського. На цей раз він вигадав відразу дві "історії, про які неможливо мовчати" – що Зеленський нібито вимагав від Словаччини підтримки вступу України до НАТО в обмін на продовження транзиту російського газу, а також те, що український президент нібито запропонував Фіцо велетенського хабаря.