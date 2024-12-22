Трамп захотів поговорити з Путіним про Україну і заявив про "мільйони загиблих солдатів"

Політик повторив свою обіцянку закінчити війну

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися із главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, у Кремлі хочуть провести зустріч "якнайшвидше".

Про це він сказав під час виступу на America Fest 2024. Також Трамп повторив свою стару заяву про те, що війна не відбулася б, якби він був президентом США.

"Одна з речей, які я хочу зробити… Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Нам доведеться почекати цього, але ми маємо закінчити цю війну", — сказав він.

Говорячи про російсько-українську війну, він зазначив, що "ніхто ніколи не бачив нічого подібного" і додав, що наразі загинули "мільйони солдатів".

"Ми бачимо цифри і вони просто божевільні. Ми повинні зупинити це. Це безглуздо", — додав політик.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір надавати Україні підтримку. За даними джерела Financial Times, обраний президент сигналізує країнам Європи про свої наміри надалі постачати Україні військову продукцію США після інавгурації, яка відбудеться в січні 2025 року.