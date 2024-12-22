Десятки тисяч людей вийшли на протести у Сербії: що там відбувається (відео)

Десятки тисяч людей вимагають покарати винних у трагедії, в якій загинуло 14 людей

У Сербії продовжуються протести проти керівництва країни. За деякими оцінками у неділю, 22 грудня, лише у Белграді на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Про це пише Reuters. Зазначається, що десятки тисяч людей уже майже місяць виходять на центральні вулиці Белграда з вимогою покарати осіб, які відповідають за трагедію у Нові-Саді.

Як відомо, 1 листопада там обрушився дах нещодавно відремонтованої залізничної станції, що призвело до загибелі 14 людей.

Керівна коаліція ці звинувачення заперечує. Студенти державних вишів заблокували державні університети у багатьох містах, вимагаючи розкриття всіх документів, пов’язаних із реконструкцією станції.

22 грудня на мітинги за оцінками МВС країни вийшли близько 29 тисяч осіб, за неофіційними оцінками ця цифра сягає 100 тисяч. Акція пройшла мирно.

Як відомо, вокзал у Нові-Саді перебував у ремонті три роки, а відкрили його у липні 2024 року. Відомо, що ремонт відповідав китайський підрядник.

Після обвалу 1 листопада протестувальники вимагали відставки мера міста, а також прем’єра Мілоша Вучевича. Пізніше у відставку подав міністр будівництва Горан Весіч, який перед відходом заявив, що не відчуває жодної персональної відповідальності за те, що сталося.

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв провести ретельне розслідування та покарати винних, проте ця заява протестувальників не заспокоїла.

Як повідомлялося раніше, на тлі масштабних протестів у Грузії оголосили ім’я нового президента. Ним став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі, який відомий своїми проросійськими поглядами.