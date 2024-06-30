Курс долара в перший тиждень липня: банкір сказав, чи чекати великих змін

Банкір озвучив прогноз на 1-7 липня

Першого тижня липня на валютному ринку буде відносний спокій. При цьому є кілька факторів, які можуть вплинути на курсові показники.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Про це пише РБК-Україна.

За словами банкіра, коливання будуть у межах нових коридорів, сформованих на початку червня: на міжбанку 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро, а на готівковому ринку 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/ євро.

"Тобто, як і передбачалося, після весняного досить активного періоду девальвації гривні, коли національна валюта втратила майже 4% своєї вартості, настав період мінливого затишшя", — сказав Лєсовий.

Він також наголосив, що на курсові показники насамперед можуть вплинути такі фактори: перебіг бойових дій, наслідки ворожих атак, ефективність механізмів протидії ворогові, суспільні настрої.

"Отже, перший тиждень липня стане логічним продовженням червня: валютні зміни відбуватимуться ледь не щодня, однак в межах допустимих нових коридорів. Через інфляційну складову роль регулятора може стати більш відчутною, що відобразиться на рівні валютних інтервенцій. Власне можна очікувати, що схожа ситуація триватиме протягом всього липня. Тобто з певною долею ймовірності можна сказати, що липень не віщує карколомних змін", — ремюмував Лєсовий.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 30 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,85 (продаж). Готівковий курс — 40,75 (купівля) та 40,83 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 40,53.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, на думку Тараса Лєсового, буде з доларом до кінця 2024 року. Банкір зробив прогноз та вказав на важливі моменти.