Українським жінкам треба ставити пам’ятники - Анатолій Амелін
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Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів про проблеми матерів в Україні
Українським жінкам треба ставити пам'ятники, це я кажу як батько, який день провів із малим)
А насправді їм дуже сильно треба допомагати!
Моя дружина, ділова жінка, до декретної відпустки вона була комерційним директором девелоперської компанії. Сама зробила кар'єру, виросла з менеджера з продажу.
Народивши, усвідомлено пішла у декретну відпустку та займається 24/7 нашим сином. Втомлюється, не висипається, але з любов'ю, терпінням ставиться до потреб дитини та чоловіка.
Бути мамою — це найважча робота у режимі 24/7:
- ні посадових інструкцій
- ні школи підготовки
- ні шансу виспатися
- їжа на ходу
- на ходу душ, туалет та всі інші потреби
- твій літл бос дуже не передбачуваний і вибагливий!)
Наші жінки, які наважилися народити в Україні, особливо у воєнний час, героїні.
Державні чиновники можуть лише кидатися порожніми заявами про проблеми з демографією, про повернення українців (бо нас мало) та про те, що треба народжувати
Але що отримує жінка, яка наважилася народжувати?
- застій у кар'єрі
- зростання витрат та падіння доходів
- подачку від держави 800 грн у міс, якої навіть на памперс не вистачить
- завантаження 24/7
- навантаження на здоров'я
- а деякі ще й складнощі у сім'ї
Сьогодні я провів майже весь день із дитиною (не часто так буває, якщо чесно)
- вранці коли малий прокинувся, забрав від мами, щоб виспалася
- потім ми разом поїхали поїли, з'їздили на ринок, треба до свят вечора підготуватися
- погуляв із малим (мати поїхала по справах)
- після прогулянки погодував, поклав спати
- увечері викуповував і віддав мамі укладати на ніч
Моїй спині хана! і це я лише частину дня провів із малим.
Щодо навантаження на сімейний бюджет.
Юля Самаєва кілька років тому для Ukrainian Institute for the Future родила дослідження, і ми порахували, що в середньому, по Україні, виховання дитини з народження до 18 дітей коштує не менше $100 тис.
У Києві та обласних центрах цифра у 2 — 5 разів вища. Це божевільний внесок у економіку країни та регіону через споживання.
Але як багато українців можуть собі це дозволити?
Україна має "нуль" стимулів, щоб українці плодилися і розмножувалися.
У північного ворога, до речі, діє маса програм, починаючи від суттєвої суми "материнського капіталу", продовжуючи реально пільгову іпотеку і закінчуючи максимальною підтримкою молодих сімей.
Коротше.
Звертаюся до всіх чинних та майбутніх політиків. Якщо вони, звісно, діють на користь українців.
Я вимагаю, щоб жінкам, які народжують дітей:
- Зберігали трудовий стаж
- Продовжували виплачувати зарплату за рахунок платників податків на рівні не нижче середньої зарплати по регіону, де вони живуть
- Безкоштовний садок з 8 ранку до 8 вечора
- Оплату нянь (якщо жінка виходить на роботу та її податки вищі за середньомісячну зарплату в регіоні)
- Пенсії нараховували так же як держслужбовцям (мами, вважаю, більш користі привносять, ніж багато хто з чиновників)
- Сучасні безкоштовні школи повного дня
- Медичну страховку для мами та дітей.
Інакше, таких божевільних, які народжують в Україні як ми буде з кожним роком дедалі менше. Читайте, робіть висновки, поширюйте!
Джерело: пост Амеліна у Facebook
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