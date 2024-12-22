Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів про проблеми матерів в Україні

Українським жінкам треба ставити пам'ятники, це я кажу як батько, який день провів із малим)

А насправді їм дуже сильно треба допомагати!

Моя дружина, ділова жінка, до декретної відпустки вона була комерційним директором девелоперської компанії. Сама зробила кар'єру, виросла з менеджера з продажу.

Народивши, усвідомлено пішла у декретну відпустку та займається 24/7 нашим сином. Втомлюється, не висипається, але з любов'ю, терпінням ставиться до потреб дитини та чоловіка.

Бути мамою — це найважча робота у режимі 24/7:

ні посадових інструкцій

ні школи підготовки

ні шансу виспатися

їжа на ходу

на ходу душ, туалет та всі інші потреби

твій літл бос дуже не передбачуваний і вибагливий!)

Наші жінки, які наважилися народити в Україні, особливо у воєнний час, героїні.

Державні чиновники можуть лише кидатися порожніми заявами про проблеми з демографією, про повернення українців (бо нас мало) та про те, що треба народжувати

Але що отримує жінка, яка наважилася народжувати?

застій у кар'єрі

зростання витрат та падіння доходів

подачку від держави 800 грн у міс, якої навіть на памперс не вистачить

завантаження 24/7

навантаження на здоров'я

а деякі ще й складнощі у сім'ї

Сьогодні я провів майже весь день із дитиною (не часто так буває, якщо чесно)

вранці коли малий прокинувся, забрав від мами, щоб виспалася

потім ми разом поїхали поїли, з'їздили на ринок, треба до свят вечора підготуватися

погуляв із малим (мати поїхала по справах)

після прогулянки погодував, поклав спати

увечері викуповував і віддав мамі укладати на ніч

Моїй спині хана! і це я лише частину дня провів із малим.

Щодо навантаження на сімейний бюджет.

Юля Самаєва кілька років тому для Ukrainian Institute for the Future родила дослідження, і ми порахували, що в середньому, по Україні, виховання дитини з народження до 18 дітей коштує не менше $100 тис.

У Києві та обласних центрах цифра у 2 — 5 разів вища. Це божевільний внесок у економіку країни та регіону через споживання.

Але як багато українців можуть собі це дозволити?

Україна має "нуль" стимулів, щоб українці плодилися і розмножувалися.

У північного ворога, до речі, діє маса програм, починаючи від суттєвої суми "материнського капіталу", продовжуючи реально пільгову іпотеку і закінчуючи максимальною підтримкою молодих сімей.

Коротше.

Звертаюся до всіх чинних та майбутніх політиків. Якщо вони, звісно, ​​діють на користь українців.

Я вимагаю, щоб жінкам, які народжують дітей:

Зберігали трудовий стаж

Продовжували виплачувати зарплату за рахунок платників податків на рівні не нижче середньої зарплати по регіону, де вони живуть

Безкоштовний садок з 8 ранку до 8 вечора

Оплату нянь (якщо жінка виходить на роботу та її податки вищі за середньомісячну зарплату в регіоні)

Пенсії нараховували так же як держслужбовцям (мами, вважаю, більш користі привносять, ніж багато хто з чиновників)

Сучасні безкоштовні школи повного дня

Медичну страховку для мами та дітей.

Інакше, таких божевільних, які народжують в Україні як ми буде з кожним роком дедалі менше. Читайте, робіть висновки, поширюйте!

Джерело: пост Амеліна у Facebook