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Українським жінкам треба ставити пам’ятники - Анатолій Амелін

Автор
Анатолій Амелін
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Автор
Сім’я Новина оновлена 22 грудня 2024, 23:20
Сім’я

Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів про проблеми матерів в Україні

Українським жінкам треба ставити пам'ятники, це я кажу як батько, який день провів із малим)

А насправді їм дуже сильно треба допомагати!

Моя дружина, ділова жінка, до декретної відпустки вона була комерційним директором девелоперської компанії. Сама зробила кар'єру, виросла з менеджера з продажу.

Народивши, усвідомлено пішла у декретну відпустку та займається 24/7 нашим сином. Втомлюється, не висипається, але з любов'ю, терпінням ставиться до потреб дитини та чоловіка.

Бути мамою — це найважча робота у режимі 24/7:

  • ні посадових інструкцій
  • ні школи підготовки
  • ні шансу виспатися
  • їжа на ходу
  • на ходу душ, туалет та всі інші потреби
  • твій літл бос дуже не передбачуваний і вибагливий!)

Наші жінки, які наважилися народити в Україні, особливо у воєнний час, героїні.

Державні чиновники можуть лише кидатися порожніми заявами про проблеми з демографією, про повернення українців (бо нас мало) та про те, що треба народжувати

Але що отримує жінка, яка наважилася народжувати?

  • застій у кар'єрі
  • зростання витрат та падіння доходів
  • подачку від держави 800 грн у міс, якої навіть на памперс не вистачить
  • завантаження 24/7
  • навантаження на здоров'я
  • а деякі ще й складнощі у сім'ї

Сьогодні я провів майже весь день із дитиною (не часто так буває, якщо чесно)

  • вранці коли малий прокинувся, забрав від мами, щоб виспалася
  • потім ми разом поїхали поїли, з'їздили на ринок, треба до свят вечора підготуватися
  • погуляв із малим (мати поїхала по справах)
  • після прогулянки погодував, поклав спати
  • увечері викуповував і віддав мамі укладати на ніч

Моїй спині хана! і це я лише частину дня провів із малим.

Щодо навантаження на сімейний бюджет.

Юля Самаєва кілька років тому для Ukrainian Institute for the Future родила дослідження, і ми порахували, що в середньому, по Україні, виховання дитини з народження до 18 дітей коштує не менше $100 тис.

У Києві та обласних центрах цифра у 2 — 5 разів вища. Це божевільний внесок у економіку країни та регіону через споживання.

Але як багато українців можуть собі це дозволити?

Україна має "нуль" стимулів, щоб українці плодилися і розмножувалися.

У північного ворога, до речі, діє маса програм, починаючи від суттєвої суми "материнського капіталу", продовжуючи реально пільгову іпотеку і закінчуючи максимальною підтримкою молодих сімей.

Коротше.

Звертаюся до всіх чинних та майбутніх політиків. Якщо вони, звісно, ​​діють на користь українців.

Я вимагаю, щоб жінкам, які народжують дітей:

  • Зберігали трудовий стаж
  • Продовжували виплачувати зарплату за рахунок платників податків на рівні не нижче середньої зарплати по регіону, де вони живуть
  • Безкоштовний садок з 8 ранку до 8 вечора
  • Оплату нянь (якщо жінка виходить на роботу та її податки вищі за середньомісячну зарплату в регіоні)
  • Пенсії нараховували так же як держслужбовцям (мами, вважаю, більш користі привносять, ніж багато хто з чиновників)
  • Сучасні безкоштовні школи повного дня
  • Медичну страховку для мами та дітей.

Інакше, таких божевільних, які народжують в Україні як ми буде з кожним роком дедалі менше. Читайте, робіть висновки, поширюйте!

Джерело: пост Амеліна у Facebook

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Теги:
#Діти #Блог #Анатолій Амелін