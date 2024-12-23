Росіяни не вигадували Діда Мороза. Історик пояснив, звідки взявся персонаж

Історик та автор "Великої різдвяної книжки" Ярослав Грицак розвінчав "Телеграфу" міф про російське походження Діда Мороза

Казковий новорічний персонаж Дід Мороз насправді зʼявився у Німеччині, Хоча багато хто вважає, що саме росіяни його вигадали.

Про це сказав "Телеграфу" історик, публіцист та автора книги "Велика різдвяна книжка" Ярослав Грицак. За його словами, він виник в середині XIX століття, після поразки революції 1848 року, відомої як "Весна народів".

"Ця революція була бунтом інтелігенції, середнього класу та лібералів проти монархії та за об'єднання німецьких територій в одну націю. Після поразки революції один німецький поет, який був її учасником, вигадав образ Гер Вінтера — старшого чоловіка, який ходить від хати до хати під час Різдва, але ніхто не пускає його за стіл, крім бідних людей. Гер Вінтер став символом Німеччини, яку "придушили", але яка повинна була колись повстати", — ділиться Ярослав Грицак з "Телеграфом".

Він додає, що цей образ виник у Німеччині. Треба розуміти, що й більшість атрибутів зимових свят, таких як ялинки та прикраси, також є німецьким спадком. Тому разом з цими традиціями в Росію і на українські землі прийшов також Дід Мороз.

Зрештою в 1930-х роках, за указом Сталіна, радянська влада офіційно визнала його, а також Снігуроньку частиною новорічної традиції.

До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно називати Діда Мороза українською.

"Телеграф" також писав, чому в СРСР забороняли колядки.