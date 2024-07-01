"Нацбанк достиг запланированных показателей": чего ожидать от курса доллара на этой неделе

Есть один фактор, который повлияет на наличку

Стабильная ситуация, зафиксировавшаяся на валютном рынке, будет держаться и в течение 1-7 июля. Однако Национальный банк Украины до конца этого месяца будет постепенно поднимать официальный курс доллара до 41 гривны.

Пока регулятор повысил курс гривны к доллару, как и было запланировано. Поэтому в этот период не ожидается изменений, как говорит член Экономического дискуссионного клубаОлег Пендзин, передаёт ТСН.

"Будем иметь летнюю стабильность, но ненадолго. На следующей неделе колебаний курса не ожидается, однако до конца июля Нацбанк, считаю, постепенно поднимет официальный курс ближе к 41 гривне за доллар, что, очевидно, повлияет и на наличный рынок, снова долларовая наличность будет стоить больше 41 грн за один доллар", — объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине на 1 июля

По данным портала Минфин, в понедельник, 1 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,85 (продажа). Наличный курс — 40,75 (покупка) и 40,83 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,45 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, по мнению эксперта, курс доллара в Украине в июле может быть как 35 гривен, так и 45 гривен. Всё зависит от объемов золотовалютных резервов Нацбанка.