Нові зміни в правилах проведення ВЛК: кого тепер не виключатимуть з обліку

Про це пояснила військова адвокатка

Міністерство оборони України внесло важливі зміни до положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) для військових ЗСУ.

Однією зі змін є встановлення чітких термінів, коли будуть проводитись медичні огляди й дослідження. Тепер на це дається не більше 4 днів з урахуванням часу проходження лікарів та досліджень, як розповіла військова адвокатка Дарія Голодняк.

Однак якщо необхідно провести додаткові лабораторні дослідження, аби уточнити стан здоров'я військовозобов'язаного чи військового, то цей строк може бути продовжений до 14 днів.

За допомогою цього особа зможе швидше отримати результати від ВЛК.

Крім того, є також зміни у ступенях придатності. Тепер профільні статті, які є в таблиці розладів хвороб, діагнозів, як і раніше, поділяються на підпункти діагнозів. Вони по-новому співвідносяться до ступеня придатності:

придатний до служби;

придатний до ТЦК та СП / тилових частин;

тимчасова непридатність з переоглядом;

непридатний до служби.

Адвокатка зауважує, що категорія "непридатний із виключенням з військового обліку", яка раніше дозволяла військовозобов'язаним із серйозними діагнозами бути повністю виключеними з реєстру, наразі вже не актуальна. Тож якщо особа непридатна до служби, вона все одно залишається військовозобов'язаною і має перебувати на обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з'явиться електронна ВЛК. У Міноборони пояснили, як вона буде працювати.