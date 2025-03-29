"Зрадниця": друга ракетка Росії змінила громадянство

Колишній біатлоніст порівняв перехід спортсменки зі втечею топчиновників із РФ

У Росії не зраділи переходу під прапор Австралії відомої тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка одна з небагатьох російських спортсменів відкрито виступила проти війни в Україні. Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав спортсменку зрадницею.

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Довгий час чутки пов’язували Касаткіну з Іспанією, проте спортсменка зненацька вирішила грати за Австралію.

"А ви не хочете написати, де у нас товариш Чубайс зараз? Чого ви так прив’язалися до цієї Касаткіної? У нас 19 віцепрем’єрів, 29 губернаторів звалили.

Тихонов, попри те, що йому віддячили в’язницею, повернувся до Росії й не озлобився. А Касаткіна обрала свій шлях, тим більше, що має достатньо прикладів.

Звичайно, я таких називаю зрадниками, бо сам є великим патріотом, попри те, що мене образили.

Вона не має рації, тому що на неї витратили дуже багато, але вона все виграла там. А я все заробив тут, але в мене все забрали. От і зіставте", – заявив Тихонов.

Олександр Тихонов

Раніше повідомлялося, що Касаткіну представили під прапором Іспанії на турнірі в ОАЕ. Додамо, що Дар'я жодного разу не змогла перемогти українку Еліну Світоліну, хоча тенісистки зустрічалися між собою 8 разів.