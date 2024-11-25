В Україні з'явиться електронна ВЛК: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

Реєстри будуть обмінюватися даними

Міністерство оборони України планує запустити електронну військово-лікарську комісію (ВЛК) у 2025 році. Ця новація має допомогти оптимізувати процес визначення придатності громадян до військової служби, мінімізувати корупційні ризики та покращити швидкість і якість ухвалення рішень.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit. Передає 24 Канал.

За словами Черногоренко, у 2025 році Міноборони планує запровадити обмін даними між "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Це фактично і є електронна ВЛК, в якої буде свій алгоритм роботи.

ВЛК працюватиме наступним чином:

військовозобов'язаний робитиме щорічний скринінг у своєму медичному закладі;

дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ;

якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності, у разі скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження;

також зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК;

ВЛК проводить арбітраж.

Також заступниця міністра оборони зазначила, що військові лікарі матимуть можливість переглядати рекомендації сімейних лікарів та ухвалювати власне рішення щодо придатності особи до служби. Вони також зможуть визначати, які саме завдання в армії може виконувати людина, наприклад, чи придатна вона до роботи водолазом або розвідником. Усі рішення будуть задокументовані онлайн і підтверджені цифровим підписом.

Раніше "Телеграф" писав, скільки дійсний висновок ВЛК та коли повторно проходити медогляд. Громадяни, які мають скарги або не проходили медогляд, направляються на ВЛК для оцінки стану здоров’я.