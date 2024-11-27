Військовозобов'язаних, які непридатні до служби, не будуть виключатися з обліку: що це означає

Видання розповіло, хто тепер підлягає виключенню з обліку

Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни. Це стосується положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.

Про це пише Судово-юридична газета. Там зазначили, що одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Аналогічно не будуть виключатися з обліку військовослужбовці, визнані непридатними.

До прикладу, в п. 22.1 Положення про те, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно, прибирається норма про їх виключення з військового обліку.

У п. 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, аналогічно – прибирається норма про виключення з обліку.

"Наразі не досить зрозуміло, як відповідні зміни про скасування правила про виключення непридатних з військового обліку, які внесені наказом №686 до Положення про ВЛК, відповідають Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Адже відповідно до статті 37 цього закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі", — йдеться у виданні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні для військових можуть суттєво знизити граничний вік.