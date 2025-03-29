Росія вдарила по будинку відомих українських тенісисток у Дніпрі (фото)

Спортсменки опублікували фото наслідків у себе в соцмережах

Популярні українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок, які прославилися завдяки виступам у парному розряді, розповіли світові про черговий злочин РФ. До речі, минулого року Людмила виграла US Open у парі з Оленою Остапенко (Латвія).

Росія атакувала будинок, де раніше жили спортсменки, Про це і Людмила, і Надія розповіли у сторіс в Instagram.

"Будинок, у якому я жила в Дніпрі, був обстріляний цієї ночі... Багато поранено, і ми ще не знаємо, скільки загиблих", — написала Людмила, прикріпивши фото із наслідками удару.

Крім того, РФ вночі знищила готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo". Людмила зазначила, що тренувалася на кортах у цьому закладі.

"Колись я тренувалася на кортах цього прекрасного готелю у своєму рідному місті", — написала тенісистка.

Надія опублікувала фото будинку, по якому вдарила РФ, підписавши знімок із наслідками удару одним словом "Дім".

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Дніпро у ніч на 29 березня загинуло четверо людей, кількість постраждалих зросла до 21.