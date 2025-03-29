Дасть Путіну ще військових? Штучний інтелект назвав можливі цілі візиту Кім Чен Ина в Росію

Зустріч матиме плюси для обох сторін

Майбутній візит лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина до Росії викликає чимало запитань, адже ціль його прибуття до очільника РФ Володимира Путіна офіційно не озвучувалась.

"Телеграф" попросив штучний інтелект (ШІ) Grok спрогнозувати ціль майбутнього візити очільника КНДР до Росії. ШІ також назвав позитивні сторони цієї зустрічі для обох держав.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

З якою метою Кім Чен Ин приїде до Росії

Посилення військової співпраці. Росія та КНДР тривалий час підтримують військовий потенціал одна одної. Путін потребує не тільки людського ресурсу для ведення війни з Україною, а й боєприпасів, артилерійських снарядів. Своєю чергою КНДР має чималий арсенал зброї.

Економічна підтримка КНДР. Північна Корея ізольована від світової економіки рядом санкцій, тому шукає економічної підтримки від РФ. До прикладу, отримуючи нафту та газ або продовольства.

Дипломатична демонстрація. Окрім практичних цілей, цей візит може переслідувати символічні та пропагандистські. Адже зустріч Путіна з Кім Чен Ином в обох державах розцінять як знак єдності проти "західного імперіалізму". Такі наративи зміцнюють владу лідерів Росії та КНДР.

Обмін технологіями. Росія може надати КНДР свої знання щодо ракетобудування чи супутникових систем, допомагаючи удосконалювати потенціал республіки.

Плюси для Росії

Військова підтримка у війні з Україною. РФ може отримати потрібну зброю та боєприпаси від КНДР. Адже запаси Кремля повільно виснажуються, а санкції Заходу не дозволяють в потрібному обсязі швидко їх поновлювати. До того ж не слід забувати про залучення військових КНДР.

Обхід санкцій. Завдяки співпраці з КНДР Росія може частково компенсувати економічні збитки від санкції, вона отримує доступ до альтернативних джерел ресурсів і ринків.

Політичний тиск на Захід. Зустріч Кім Чен Ина та Путіна може бути використана для дипломатичного шантажу чи тиску на країни НАТО.

Плюси для Північної Кореї

Економічна вигода. Накладені Заходом санкції б'ють і по економіці КНДР, а російські нафта, газ або продовольства в обмін на військову підтримку допомагають підтримувати державу. Враховуючи бідність та голод у країні, це критично важливо для режиму Кім Чен Ина.

Технологічний прогрес. Доступ до російських технологій, особливо у сфері космосу чи ядерної зброї, дозволить КНДР модернізувати свої збройні сили, що зміцнить її позиції як регіональної загрози.

Зміцнення режиму. Зустріч двох лідерів РФ та КНДР дасть змогу останньому підтримувати ілюзію лідера на міжнародній арені, демонструючи, що він має потужних союзників.

Контекст війни з Україною

Війна з Україною безпосередньо впливає на цю зустріч, адже тривале протистояння виснажує військову машину Кремля та саму державу. При цьому КНДР демонструє РФ готовність підживлювати цю війну в обмін на потрібні їй ресурси. Це добре демонструє не тільки отримана зброя, а й північнокорейські військові. Але слід враховувати, що візит Кім Чен Ина може формалізувати ці домовленості, забезпечивши стабільний потік ресурсів.

Підсумовуючи, ШІ каже, що ймовірніше візит лідера КНДР в Росію має посилити їх стратегічний альянс в умовах їхньої ізоляції від Заходу. Москва має шанс отримати потрібну зброю та, можливо, людей, а Північна Корея ресурси для виживання. Наразі обидві сторони яскраво демонструють міцність свого союзу, проте ця зустріч може розгнівати Захід. В такому разі КНДР та РФ чекає посилення санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи закінчиться війна України та Росії, якщо помре Путін, на думку ШІ.