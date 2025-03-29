Сонячне затемнення побачили українці. Як виглядало рідкісне явище (фото, відео)

Українці спостерігали часткове сонячне затемнення

Українці в деяких містах 29 березня вдень спостерігали часткове сонячне затемнення. Фото незвичайного явища вже показали у мережі.

Зазначається, що яскравіше сонячне затемнення було видно у західних областях. Зокрема, Львові, Луцьку та на Івано-Франківщині.

"Прямо зараз в Україні видно сонячне затемнення: фото зроблено на Волині", — пишуть місцеві канали.

Сонячне затемнення в Україні 29 березня

Сонячне затемнення в Україні 29 березня

Сонячне затемнення в Україні 29 березня

Зауважимо, що початок затемнення був о 12:58 за київським часом​, максимальна фаза близько 13:30​ та завершення о 14:04.

На фото та відео видно, що Сонце заступив Місяць, але частково. Лише невеликий шматочок Сонця було затемнено супутником Землі.

Як писав ресурс Time and Date, сонячне затемнення могли бачити в різних куточках планети, але українці спостерігали лише часткове явище у західних та північних областях.

Так, в Ужгороді було видно, як тінь Місяця закрила 1,86% диска Сонця, у Львові — 2,06%, В Івано-Франківську — 0,85%, у Луцьку — 2,26%, у Тернополі — 0,96%, у Рівному — 1,62%, у Хмельницькому — 0,3.

Водночас часткове сонячне затемнення бачили і у Північній Америці, Гренландії, Європі, деяких районах північно-західної Африки.

Нагадаємо, сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць розташовується між Землею та Сонцем, частково чи повністю перекриваючи диск супутника нашої планети. У суботу, 29 березня, відбулось часткове затемнення, коли Сонце залишається затемненим не повністю.

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