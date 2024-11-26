Кому не потрібно проходити ВЛК у грудні

Не можуть направити на медогляд не військовозобов'язаних чоловіків

Мобілізацій продовжиться і грудні. Військовозобов'язані громадяни повинні щорічно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає їх придатність до служби.

Водночас окремі категорії українців звільнені від цього обов’язку. Це регламентується постановою Кабінету Міністрів України №675.

Хто звільняється від проходження ВЛК:

чоловіки віком 18-25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру. Їх направляють на медичний огляд лише у разі добровільного бажання вступити на військову службу;

заброньовані громадяни, які отримали тимчасове звільнення від призову через зайнятість у ключових галузях економіки чи оборони;

чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами.

Також відправити на медкомісію не можуть громадян, які виключені з військового обліку. Це стосується громадян, які:

досягли граничного віку для перебування в запасі;

виключені через стан здоров’я;

засуджені за тяжкі злочини.

Нагадуємо, кого не мобілізують у грудні. Хлопці віком 18-25 років, які мають статус призовників, можуть бути мобілізовані лише добровільно.

Громадяни, які мають відстрочку, не можуть бути призвані на службу. Відстрочка від призову передбачена статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підлягають призову заброньовані працівники критично важливих підприємств. Детально про організацію, порядок бронювання та тих, хто не підлягає мобілізації за новим законом, написано у статті 25 закону.

Не можуть мобілізувати громадян, яких визнано непридатними на підставі наказу Міноборони №402. У цьому документі наведено перелік захворювань, що звільняють від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна подати заяву про відстрочку в ТЦК, якщо не оновив дані. Відмовити можуть лише за обґрунтованих причин.