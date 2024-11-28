Новые изменения в правилах проведения ВВК: кого теперь не будут исключать из учета

Об этом объяснила военная адвокатка

Министерство обороны Украины внесло важные изменения в положение о военно-врачебной комиссии (ВВК) для военных ВСУ.

Одним из изменений является установление четких сроков, когда будут проводиться медицинские осмотры и исследования. Теперь на это дается не больше 4 дней с учетом времени прохождения врачей и исследований, как рассказала военный адвокат Дарья Голодняк.

Однако, если необходимо провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы уточнить состояние здоровья военнообязанного или военного, то этот срок может быть продлен до 14 дней.

С помощью этого человек сможет быстрее получить результаты от ВВК.

Кроме того, есть также изменения в степени пригодности. Теперь профильные статьи, содержащиеся в таблице расстройств болезней, диагнозов, по-прежнему делятся на подпункты диагнозов. Они по-новому соотносятся к степени пригодности:

пригоден к службе;

пригоден к ТЦК и СП/тыловым частям;

временная непригодность с пересмотром;

непригоден к службе.

Адвокат отмечает, что категория "непригоден с исключением из военного учета", которая ранее позволяла военнообязанным с серьезными диагнозами быть полностью исключенными из реестра, сейчас уже не актуальна. Так что если лицо непригодно к службе, оно все равно остается военнообязанным и должно состоять на учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине появится электронная ВВК.