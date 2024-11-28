Новые изменения в правилах проведения ВВК: кого теперь не будут исключать из учета
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Об этом объяснила военная адвокатка
Министерство обороны Украины внесло важные изменения в положение о военно-врачебной комиссии (ВВК) для военных ВСУ.
Одним из изменений является установление четких сроков, когда будут проводиться медицинские осмотры и исследования. Теперь на это дается не больше 4 дней с учетом времени прохождения врачей и исследований, как рассказала военный адвокат Дарья Голодняк.
Однако, если необходимо провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы уточнить состояние здоровья военнообязанного или военного, то этот срок может быть продлен до 14 дней.
С помощью этого человек сможет быстрее получить результаты от ВВК.
Кроме того, есть также изменения в степени пригодности. Теперь профильные статьи, содержащиеся в таблице расстройств болезней, диагнозов, по-прежнему делятся на подпункты диагнозов. Они по-новому соотносятся к степени пригодности:
- пригоден к службе;
- пригоден к ТЦК и СП/тыловым частям;
- временная непригодность с пересмотром;
- непригоден к службе.
Адвокат отмечает, что категория "непригоден с исключением из военного учета", которая ранее позволяла военнообязанным с серьезными диагнозами быть полностью исключенными из реестра, сейчас уже не актуальна. Так что если лицо непригодно к службе, оно все равно остается военнообязанным и должно состоять на учете.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине появится электронная ВВК.