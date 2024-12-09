В Україні запровадять накопичувальні пенсії. Коли це станеться та як працюватиме

Зараз в Україні діє лише солідарна пенсійна система

В Україні планують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Це можуть зробити з 1 січня 2026 року.

Відповідні зміни передбачені у законопроєкті, який оприлюднило Міністерство соціальної політики, пише "Економічна правда". Передбачається, що виплати залежатимуть від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку.

Кожному працюючому українцю планують відкрити персональний рахунок. Його щомісяця поповнюватимуть роботодавці та держава.

Кошти з накопичувального фонду інвестуватимуть. Це робитимуть для захисту їх від інфляції та примноження.

Накопичені гроші залишатимуться у власності людини, а також їх можна буде передати у спадок. Кожен громадянин зможе обрати, як саме отримувати свої накопичені внески: у вигляді довічної пенсії або ж пенсії на певний строк.

У першому випадку виплати здійснюватимуться до самої смерті людини. А другий передбачає, що громадянин сам встановить період, протягом якого хоче отримувати пенсію, утім, якщо пенсіонер переживе встановлений період, то виплати припиняться.

У разі довічної пенсії право на передання у спадок накопичених внесків зберігатиметься лише впродовж 10 років. А в разі пенсії на певний строк таке право зберігатиметься впродовж усього періоду виплат. Водночас доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу.

Передбачається, що накопичувальний рівень пенсійної системи діятиме разом з солідарним. Проте законопроєкт про пенсійну реформу також передбачає зміни в солідарному рівні.

Пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової. Базова пенсія буде обов’язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір становитиме 30% від мінімальної заробітної плати після сплати податків. Страхова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати і розраховуватиметься за бальною системою.

Нагадаємо, у 2025 році для пенсіонерів передбачена індексація виплат. Однак суттєвого підвищення виплат не очікується.