В Украине введут накопительные пенсии. Когда это произойдет и как будет работать

Сейчас в Украине действует только солидарная пенсионная система

В Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Это может быть сделано с 1 января 2026 года.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте, обнародованном Министерством социальной политики, пишет "Экономическая правда". Предполагается, что выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счету.

Каждому работающему украинцу планируют открыть персональный счет. Ежемесячно его будут пополнять работодатели и государство.

Средства из накопительного фонда будут инвестировать. Это будет делать для защиты их от инфляции и для приумножения.

Накопленные деньги будут оставаться в собственности человека, а также их можно будет передать по наследству. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно получать свои накопленные взносы: в виде пожизненной пенсии или пенсии на определенный срок.

В первом случае выплаты будут производиться до самой смерти человека. А второй предполагает, что гражданин сам установит период, в течение которого хочет получать пенсию, но если пенсионер переживет установленный период, то выплаты прекратятся.

В случае пожизненной пенсии право на передачу по наследству накопленных взносов будет сохраняться только в течение 10 лет. А в случае пенсии на определенный срок такое право будет сохраняться в течение всего периода выплат. В то же время доступ к накопительным взносам откроется только после выхода на пенсию, то есть в 60 лет при наличии 35 лет трудового стажа.

Предполагается, что накопительный уровень пенсионной системы будет действовать вместе с солидарным. Однако законопроект о пенсионной реформе также предусматривает изменения в солидарном уровне.

Пенсионная выплата будет состоять из базовой и страховой. Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% минимальной заработной платы после уплаты налогов. Страховая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы и будет рассчитываться по балльной системе.

Напомним, в 2025 году для пенсионеров предусмотрена индексация выплат. Однако существенного повышения выплат не ожидается.