Нова пенсійна система: коли вона почне діяти і як розраховуватимуться виплати

Відповідь дала міністр соцполітики

Уряд в Україні незабаром може змінити систему розрахунку пенсійних виплат. Це рішення буде схвалено на початку 2025 року, а застосується з 2026 року.

Після нововведень при розрахунку пенсії враховуватимуть кількість відпрацьованих років та внесків, які будуть сплачуватись особою кожного місяця. Про це розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформу".

Вона нагадує, що в Україні є наразі 3 види пенсій, зокрема солідарна, обов'язкова та добровільна накопичувальна.

"Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм", — сказала вона.

Після змін нова система враховуватиме лише два фактори — кількість відпрацьованих років та внесків, які будуть сплачені українцем щомісяця.

Водночас ці внески будуть переводитись в бали. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Іншими словами це означає, що особи, які напрацювали 35 років і отримували середню зарплату протягом цього періоду, то вони можуть чекати на 30% своєї заробітної плати через солідарну пенсійну систему.

Жолнович також зазначає, що особа, яка попрацювала мінімум 15 років і зайшла в цю систему, точно отримає 30% мінімальної зарплати в поточному році.

"У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки треба заплатити за один рік страхового стажу, якого може не вистачити для виходу на пенсію.