У 2025 році українці отримають збільшені пенсії: коли буде індексація та підвищення

Буде 2 етапи

В Україні пенсіонери продовжують отримувати щомісячні виплати. У наступному році на літніх осіб чекає індексація та підвищення виплат.

Як розповіла в ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, підвищення буде проведено в рамках соціальних реформ, спрямованих на поліпшення фінансового становища пенсіонерів. Для певних осіб індексація буде проведена у березні, а для інших — підвищення виплат влітку.

За її словами, було анонсовано пенсійну реформу, які мають підтримати депутати. В бюджеті України є гроші на індексацію, однак під питанням залишається реалізація підвищення. Це пояснюється тим, що підвищення пенсій планується влітку після завершення роботи над реформою. І найбільше збільшення виплат стосується осіб, які вже давно отримують виплати.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, їхнього стажу", — додала вона.

Крім того, міністерка наголосила на важливості сплати ЄСВ офіційно, адже ці кошти спрямовуються на пенсійні виплати, за допомогою яких вони підвищуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у наступному році дві категорії літніх осіб можуть залишитись без пенсії.