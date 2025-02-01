Скільки доларів можна зібрати, якщо відкладати щодня всього по 20 гривень

За рік можна непомітно заробити на новий телефон чи відпустку

Наприкінці січня на українському ринку прогнозувалися коливання курсу долара, переважно через новообраного президента США. Тим часом, українці можуть непогано розбагатіти за одного лайфхаку.

Про це повідомляє "Телеграф". Суть цього лайфхаку полягає в тому, що щодня варто відкладати по 20 гривень. Навіть за мінімального доходу, відкладаючи суму, рівну ціні проїзду громадським транспортом, можна непомітно відкласти за рік на новий телефон або відпустку.

За місяць можна відкласти до 620 гривень (майже 15 доларів). Знову ж таки, варто пам’ятати, що різні місяці мають різну кількість днів.

Наприклад, у лютому 28 днів, якщо, звичайно, це не високосний рік. Отже, за 28 днів можна нагромадити 560 гривень, а за 29 днів — 580 гривень (майже 14 доларів).

У квітні, червні, вересні та листопаді – 30 днів. За цей час можна накопичити 600 гривень (14,39 доларів).

За рік можна накопичити 7300 гривень, що у переказі дорівнює 175 доларам. Якщо в році не 365, а 366 днів, то сума доходу складе 7320 гривень або близько 176 доларів. Цього вистачить на бюджетну відпустку чи техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець за два роки накопичень може придбати собі автомобіль. Ми пояснили, яку суму необхідно щомісяця ховати "під матрац".