Сколько долларов можно собрать, если откладывать каждый день всего по 20 гривен

За год можно незаметно заработать на новый телефон или на отпуск

В конце января на украинском рынке прогнозировались колебания курса доллара, преимущественно из-за новоизбранного президента США. Между тем, украинцы могут неплохо разбогатеть при одном лайфхаке.

Об этом сообщает "Телеграф". Суть данного лайфхака состоит в том, что ежедневно стоит откладывать по 20 гривен. Даже при минимальном доходе, откладывая сумму по цене проезда на общественном транспорте, можно незаметно отложить за год на новый телефон или отпуск.

За месяц можно отложить до 620 гривен (почти 15 долларов). Опять же, стоит помнить, что разные месяцы имеют разное количество дней.

Например, в феврале 28 дней, если конечно, это не високосный год. Следовательно, за 28 дней можно накопить 560 гривен, а за 29 дней — 580 гривен (почти 14 долларов).

В апреле, июне, сентябре и ноябре — 30 дней. За это время можно накопить 600 гривен (14,39 долларов).

За год можно накопить 7300 гривен, что в переводе равняется 175 долларам. Если в году не 365, а 366 дней, то сумма сбережений составит 7320 гривен или около 176 долларов. Этого хватит на бюджетный отпуск или технику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец за два года накоплений может приобрести себе автомобиль. Мы объяснили, какую сумму необходимо ежемесячно прятать "под матрас".