Зарплата майже як у Зеленського: скільки отримують касири в "АТБ" у 2026 році

Середня зарплата касира в "АТБ" 2026 року вже наблизилася до рівня окладу президента України. При цьому дохід людей у цій сфері зростає з кожним роком.

Про це свідчать дані Work.ua. Так, згідно з оголошеннями на сайті з пошуку роботи, зараз (березень 2026 р.) середня зарплата продавця-консультанта в мережі супермаркетів "АТБ" знаходиться на рівні 20-25 тисяч залежно від регіону.

Зарплатня продавця в АТБ

Зарплата Зеленського

В той самий час оклад президента України, як раніше писав "Телеграф", у 2025 році становив 28 тисяч гривень на місяць. Однак це не єдине джерело прибутку глави держави. Докладніше про це у матеріалі "Нижче за середнє по Україні? Стало відомо, яка зарплата у Зеленського (декларація) ".

Варто зазначити, що в Україні протягом останніх років середня зарплатня касирів показує стабільне зростання. Так, наприклад, за даними Work.ua, за останній рік працівники цієї галузі стали отримувати на 15% більше.

Середня зарплатня касира в Україні

