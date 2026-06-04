Навіщо Росія бомбить склади "АТБ": названо дві ключові версії

Велика пожежа призвела до багатомільйонних втрат, але це не мета РФ

Удар по логістичному центру корпорації "АТБ" у Дніпрі міг бути спланованою атакою, щоб нагнати паніку на мирних жителів. Але в той же час цілком реальною може бути інша причина.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у штучного інтелекту Gemini, чому своєю ціллю ворог міг вибрати саме склади "АТБ". На його думку, є дві основні версії.

Для розуміння ситуації:

3 червня Росія вчинила чергову атаку по Дніпру. Під ударом опинився розподільчий центр корпорації "АТБ", пише "Суспільне. Дніпро", посилаючись на інформацію начальника управління з корпоративних комунікацій корпорації "АТБ" Сергія Демченка. На місці спалахнула масштабна пожежа.

"Зараз складно говорити про цифри, бо ще йдуть підрахунки, працюють експерти, співробітники компаній, але можна говорити, що ці збитки будуть налічувати близько сотні мільйонів гривень", — сказав він.

За його словами, внаслідок удару ніхто зі співробітників не був поранений.

"На щастя, вони перебували на той час в укритті, тому ми маємо сьогодні лише наслідки руйнування самої будівлі розподільчого центру та пошкодження тієї продукції, яка була в ній", — додав Демченко.

Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по розташованій поряд логістичній компанії, розповіли у пресслужбі ДСНС.

Дві версії, чому удар був саме по логістичному центру "АТБ"

Цифровий розум одразу акцентує, що зрозуміти логіку російського агресора з воєнної точки зору важко. Однак він все ж таки виділили дві ключові версії:

Свідомий терор та підрив продовольчої безпеки. У цьому випадку йдеться про економічний та гуманітарний тиск. Річ у тому, що площа розподільчого центру становить 37,5 тисяч кв. м. Він постачав продукти у 300 магазинів, які розташовані у Дніпропетровській та Запорізькій областях, у тому числі й у прифронтових зонах.

Метою ворога було створення штучного дефіциту продовольства. Крім того, він, мабуть, хотів перебити логістику та залякати мирних жителів, щоб ті захотіли залишити місто.

ШІ називає це тактикою "випаленої землі". Тобто агресор свідомо завдає ударів по життєзабезпеченню регіону для ускладнення життя населенню.

Друга версія — помилкові розвіддані і параноя щодо "військових об’єктів". Командування російських військ нерідко використовує застарілі карти, некоректну космічну розвідку, а також дані коригувальників для ударів по Україні.

Таким чином, як припускає ШІ, ворог міг порахувати, що гігантський логістичний хаб нібито використовується ЗСУ як склад боєприпасів, або місце для зберігання військової техніки чи паливно-мастильних матеріалів.

Тобто агресор вважає підозрілим будь-який великий закритий склад біля великого залізничного чи автомобільного вузла, яким є Дніпро. Він б’є буквально навмання, керуючись безглуздою логікою — "якщо склад великий — там точно щось військове".

У результаті Gemini зазначив, що загарбники намагаються вибити фундамент нормального життя у Дніпрі. Але вони вкотре прорахувалися, адже вже наступного дня компанія почала перенаправляти товари, щоби населення не відчуло дефіциту. Це, як каже ШІ, лише доводить, що зламати логістику Дніпра Росії не вдасться.

Удар по складах "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 червня росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапили житлові будинки, загинуло багато людей, серед них маленька дитина.