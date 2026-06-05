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Прозорий та "російськомовний". Як виглядає раритетний пакет "АТБ" (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Дизайн кардинально змінювався кілька разів Новина оновлена 05 червня 2026, 08:05
Дизайн кардинально змінювався кілька разів. Фото Колаж "Телеграф"

Зараз панує тренд на екологічність

Пакет "АТБ", який за кордоном перетворився на символ, за часи існування мережі змінив кілька дизайнів. Колись він був прозорим та з написами російською.

Такий "раритет" показали у соцмережі Threads. Це — прозорий пакет для фасування, на ньому логотип "АТБ" з написами російською — "Удобно и экономно".

Один з перших пакетів АТБ
Один з перших пакетів "АТБ". Фото: threads.com/@sriblianska_valentina

Авторка фото не уточнила, якого року пакет. Ймовірно — кілька десятиліть, адже мережа використовувала такі наприкінці 1990-х початку 2000-х років.

Пакети "АТБ" — історія

Пакет "АТБ" за роки існування мережі зазнавав кілька суттєвих змін. Зараз панує тренд на відсутність шкоди екології, адже звичайний пакет із поліетилену може розкладатися кілька століть і при цьому шкодити довкіллю.

Мережа використовує "Зелений пакет" — міцний, зручний і екологічний. Вони є у різних розмірах, залежно від кількості покупок.

Зелений пакет АТБ
Зелений пакет "АТБ". Фото: АТБ
Різдвяний пакет АТБ
Різдвяний пакет "АТБ". Фото: VIOLITY

Також мережа застосовує біорозкладні пакети (з кукурудзяного крохмалю). Є в асортименті також та багаторазові екосумки.

Біорозкладний пакет АТБ
Біорозкладний пакет. Фото: АТБ
Екоторба АТБ
Екоторба "АТБ". Фото: Facebook

Легендарний синій пакет "АТБ"

Довгі роки перед цим основним в мережі був щільний синій пакет із великим жовто-синьо-червоним логотипом. "Легендарний синій пакет" з "АТБ" пам'ятає, напевно, кожен українець.

Синій пакет АТБ та кіт
Синій пакет "АТБ" вподобав котик. Фото: nashemisto.dp

За скільки зараз можна продати "синій пакет" "АТБ"

У 2018 році його замінив пакет з теперішнім дизайном. До слова, на "синіх" пакетах з "АТБ" можна непогано заробити. На відомій платформі з продажів їх продають за ціною 350 гривень за штуку.

Пакети АТБ старого дизайна продають на OLX
Пакети "АТБ" старого дизайна продають на OLX. Фото: OLX

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" вигадали цікаву альтернативу пакетам під овочі і фрукти. Українці в захваті від нової тари.

Теги:
#Супермаркет #Магазин #Пакет #АТБ